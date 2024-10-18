Илон Маск предупредил о банкротстве США

Американец недоволен экономической политикой администрации Байдена-Харрис.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предсказал США банкротство в том случае, если траты федерального правительства не сократятся. Соответствующее заявление иностранный бизнесмен сделал во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания, на котором он призывал голосовать на президентских выборах за кандидатуру члена Республиканской партии Дональда Трампа.

Траты американского правительства приведут страну к банкротству. И это причина инфляции. Мы должны радикально сократить государственные траты, чтобы не столкнуться с долгом, который невозможно выплатить. Илон Маск, миллиардер

Предприниматель назвал понимание этой проблемы "здравым смыслом", который не должен быть спорным вопросом внутри общества. По мнению Илона Маска, появление в Белом доме Дональда Трампа необходимо, так как сейчас на кону находится будущее мира и США.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News