"Дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру польским компаниям

Петр Мюллер заявил, что в стране начал работать закон о кризисном управлении.

"Дочку" российской компании "Новатэк", попавшей под западные санкции, обязали передать инфраструктуру польским компаниям. Соответствующее заявление на брифинге перед журналистами сделал официальный представитель местного правительства Петр Мюллер. Чиновник рассказал, что речь идет о газотранспортной инфраструктуре фирмы Novatek Green Energy. На основании закона о кризисном управлении дал поручение руководству PGNiG, PSG и Gaz-System немедленно подать газ в сети, формально которыми владеет компания из РФ.

Эта фирма, также по распоряжению премьера, обязана передать сети в распоряжение этим госкомпаниям, которые будут реализовывать поставки газа в те районы, где…предоставляла ранее свои услуги. Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства РФ

Эксперт подчеркнул, что процесс передачи объектов должен начаться немедленно. Он завершится в течение "нескольких десятков часов", а по отдельным районам - сегодня.

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera