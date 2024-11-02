"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах главы государства может потребовать от российского президента Владимира Путина отвести армию с территории Украины. такое предположение высказал бывший специальный представитель американского внешнеполитического ведомства по вопросам украинского кризиса Курт Волкер. Иностранный дипломат выступил на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи.
Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января.
Курт Волкер, эксперт
Эксперт добавил, что Дональд Трамп не захочет нести репутационные издержки из-за военного поражения киевского режима. Экс-президент якобы может поступить так же, как происходило с кризисом в Афганистане, когда политик отказывался выводить американские войска, несмотря на очевидную необходимость данного шага.
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Фото и видео: YouTube / Open Ukraine
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