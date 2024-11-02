  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:43
118
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России

0 0

Курт Волкер выступил в Киеве с прогнозом на результаты выборов в США.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах главы государства может потребовать от российского президента Владимира Путина отвести армию с территории Украины. такое предположение высказал бывший специальный представитель американского внешнеполитического ведомства по вопросам украинского кризиса Курт Волкер. Иностранный дипломат выступил на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи.

Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января.

Курт Волкер, эксперт

Эксперт добавил, что Дональд Трамп не захочет нести репутационные издержки из-за военного поражения киевского режима. Экс-президент якобы может поступить так же, как происходило с кризисом в Афганистане, когда политик отказывался выводить американские войска, несмотря на очевидную необходимость данного шага.

На Украине раскрыли главный страх Сырского.

Фото и видео: YouTube / Open Ukraine

Теги: всу, дональд трамп, курт волкер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии