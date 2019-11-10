"Дылда" Кантемира Балагова победила на Женевском кинофестивале

Российский фильм "Дылда" Кантемира Балагова стал победителем среди полнометражных лент, представленных на XXV Женевском международном кинофестивале. Всего на конкурсе было представлено 55 работ.
В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах. Сюжет отчасти основан на книге "У войны не женское лицо".
Судьи фестиваля назвали работу молодого Балагова, очень сильной картиной которая затрагивает темы выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Они также похвалили работу актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной.
Ранее "Дылда" вошла в число претендентов на "Золотой глобус" и выдвинута РФ на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Видео: YouTube/Дылда — Трейлер
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