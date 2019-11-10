"Дылда" Кантемира Балагова победила на Женевском кинофестивале

Мировая премьера фильма состоялась 16 мая 2019 года.

Российский фильм "Дылда" Кантемира Балагова стал победителем среди полнометражных лент, представленных на XXV Женевском международном кинофестивале. Всего на конкурсе было представлено 55 работ.

В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах. Сюжет отчасти основан на книге "У войны не женское лицо".

Судьи фестиваля назвали работу молодого Балагова, очень сильной картиной которая затрагивает темы выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Они также похвалили работу актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной.

Ранее "Дылда" вошла в число претендентов на "Золотой глобус" и выдвинута РФ на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Видео: YouTube/Дылда — Трейлер