Автобус сбил 10-летнюю девочку на улице Симонова

Девочка получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

В четверг, 10 апреля, в 17:07 возле дома 12/9 на улице Симонова произошло ДТП с участием ребенка: 37-летний водитель автобуса марки "Нефаз" сбил 10-летнюю девочку, пересекавшую дорогу в неположенном месте.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, девочка получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

Инцидент находится на стадии проверки.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый пешеход попал под троллейбус на Невском проспекте. Сообщение о случившемся поступило в полицию Центрального района в 22:03. По предварительной информации, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказался под колесами приближающегося троллейбуса.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. В настоящее время полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.TV