Саймон Диггинс оценил ситуацию с украинским кризисом.

Ключевым фактором, который препятствует продвижению Вооруженных сил Украины, стало превосходство российской армии в воздушном пространстве. Соответствующее мнение высказал британский военный эксперт, полковник Соединенного Королевства Саймон Диггинс в интервью телеканалу TalkTV. Иностранный специалист призвал общество иметь в виду тот момент, что армия киевского режима находится в невыгодном положении, так как у них отсутствует превосходство в небе

Цифры против них. И если вы посмотрите на любую масштабную военную кампанию, которая проходила хотя бы с 1917 года, сторона, которая выигрывала, имела превосходство в воздухе. А у них нет этого. И это ключевой фактор, который играет против них. Саймон Диггинс, британский аналитик

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Фото и видео: YouTube / TalkTV