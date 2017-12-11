"Черную речку" открыли после почти часовой проверки

Станцию метро "Черная речка" открыли после проверки в 14.55.

После проверки открылась станция метро "Черная речка". Бесхозную сумку на платформе проверяли почти час. Закрыли в 13.59, а открыли в 14.55. Около лавочки на платформе кто-то оставил большую сумку. Ее ограничили со всех сторон лентой. Как оказалось, никакой опасности она не представляла.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что "Выборгская" закрыта из-за бесхозного предмета. Потом вслед за "Выборгской" на проверку закрывали "Фрунзенскую". Последнюю проверяли всего 20 минут. А вот "Выборгская" была закрыта около часа.

Видео: Piter.tv