Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 апреля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Военнослужащий заметил, что артиллерия, авиация успешно нанесли поражение 400 выявленным целям Вооруженных сил Украины. В том числе речь идет о пункте управления, 39 опорных пунктах и свыше 80 позициях полевой артиллерии противника.

Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих. Уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, два беспилотных летательных аппарата. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Во время контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", две гаубицы Д-30, орудие М119 американского производства и 120-миллиметровый миномёт ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд РСЗО "Хаймерс" и управляемая авиационная бомба.

Минобороны России заявило о срыве ротации ВСУ на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России