Танкисты "Центра" выполнили задачи на СВо.

Российские боевые экипажи танков Т-72 от "Центральной" группировки сил сорвали ротацию личного состава подразделений Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие добавили, что стрельба велась по навесной траектории при постоянной корректировке огня при помощи беспилотника.

Экипажи Т-72 беглым огнем с закрытых огневых позиций поразили район сосредоточения ВСУ, сорвав ротацию. Стремительная атака танкистов заставила боевиков ВСУ оставить огневые позиции и отойти. пресс-служба Минобороны России

В профильном ведомстве добавили, что во время воздушной разведки расчет дрона "Орлан-30" изначально обнаружил цели противника, а затем передал координаты танковому подразделению для подавления цели ВСУ. Заняв огневые позиции, отечественные танкисты при поддержке цифровых баллистических вычислителей и панорамных прицелов "Сосна-У", которыми оснащен современный танк Т-72, ликвидировали осколочно-фугасными боеприпасами все выявленные объекты, находившиеся на дальности более пяти километров.

Группировка войск "Восток" сообщила о срыве усиления позиций ВСУ в районе Старомайорского.

Фото и видео: Минобороны России