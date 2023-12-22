Военнослужащие из российской "Восточной" группировки сил на переднем крае улучшили собственное положение, а также сорвали попытку усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Старомайорское, расположенного на территории Донецкой народной республики. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 2 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции бомбардировочная авиация,артиллерия и тяжелые огнеметные системы ликвидировали опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Комсомольского, Старомайорского и Малиновки.
В ходе активных действий подразделения улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление передовых позиций противника.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
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Фото и видео: Минобороны России
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