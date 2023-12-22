Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что благодаря помощи артиллерии и авиации военнослужащие занимают более выгодные рубежи и позиции. Противник лишился свыше 490 человек личного состава, а также двух танков, включая "Абрамс" американского производства, трех боевых машин пехоты пехоты "Бредли", трех бронированных автомобилей, 12 единиц автомобильной техники, трех пунктов управления беспилотниками.

Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

В Минобороны рассказали об уничтожении группой ВДВ отряда ВСУ на артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России