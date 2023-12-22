Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. За последние сутки на краснолиманском направлении бойцы отразили четыре атаки противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 января сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что артиллерия и авиация поразила позиции пятой ригады национальной гвардии Украины, расположенной вблизи Серебрянского лесничества.

В районах Торского и Червонодибровкого участков мотострелковыми подразделениями при поддержке огня артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 63 механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Артиллерия дополнительно поразила свыше 130 целей противника, в том числе два опорных пункта, четыре района скопления техники, расчеты полевой артиллерии от украинских националистов. ВСУ лишились более 220 человек личного состава, танка, двух орудий Д-20 и четырех единиц автомобильной техники.

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Фото и видео: Минобороны России