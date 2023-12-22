Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. За последние сутки на краснолиманском направлении бойцы отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады территориальной обороны в районах Ямполовки и Григоровки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 января сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Задачи выполнены при участии средств артиллерии. Противник лишился до 180 человек личного состава, двух боевых машины пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки "Zuzana 2" словакского производства Словакии, двух 155-миллиметровых гаубиц М777 американского изготовления и 152-миллиметрового орудия Д-20.

Поражены около 170 целей противника, в том числе три опорных пункта, четыре района скопления техники, расчеты полевой артиллерии националистов. Средствами противовоздушной обороны сбиты три БПЛА в районе Кременной. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Рссийские войска отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России