Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер отметил, что миссии выполнены при поддержке авиации и артиллерии. Армия киевского режима потерпела огневое поражение по более 400 выявленным целям. Удары пришлись в том числе по 12 опорным пунктам, около 50 районам скопления техники и личного состава противника. Вооруженные силы Украины лишились до 270 человек живой силы убитыми и ранеными, двух БТР-80, восьми единиц автомобильной техники, двух пунктов управления дронами.

Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесено более 50 ударов в районах Усманово, Очеретино, Керамик, Бердычи. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

"Южная" группировка сил улучшила положение по переднему краю.

Фото и видео: Минобороны России