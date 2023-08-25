Скотт Риттер рассказал о лжи киевского режима.

Нежелание украинского президента Владимира Зеленского признавать свое поражение в региональном конфликте обернется полным разгромом Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что потери личного состава армии киевского режима ежедневно только увеличиваются. Он полагает, что главе государства докладывают о том, что Вооруженные силы России наносят поражение на боевом театре действий и вынуждают противника отступать.

Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат "побеждать", когда российские танки будут уже в Киеве. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что уже сейчас понятно, что киевский режим врал о своих потерях с самого начала, как и о том, как ВСУ использует поставляемую военную технику НАТО.

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Фото и видео: YouTube / Redacted