Мануэль Бомпар призвал не принимать Украину ни в Североатлантический военный блок, ни в ЕС.

Региональный конфликт на Украине не завершится дипломатическим путем в том случае, если киевский режим вступит в НАТО. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала BFM TV огласил лидер политической фракции "Непокорившейся Франции", находящейся в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар. Иностранец подчеркнул, что присоединение Украины к Европейскому союзу также будет трагедией для французской промышленности и сельского хозяйства.

Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится. Мануэль Бомпар, парламентарий Франции

Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии.

Фото и видео: BFM TV