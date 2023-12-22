Региональный конфликт на Украине не завершится дипломатическим путем в том случае, если киевский режим вступит в НАТО. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала BFM TV огласил лидер политической фракции "Непокорившейся Франции", находящейся в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар. Иностранец подчеркнул, что присоединение Украины к Европейскому союзу также будет трагедией для французской промышленности и сельского хозяйства.
Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится.
Мануэль Бомпар, парламентарий Франции
Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии.
Фото и видео: BFM TV
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