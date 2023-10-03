"Большой успех": в Германии раскрыли, как Россия загнала ВСУ в угол

Гуидо Шмидтке оценил работу Су-35 и вертолетов Ка-52 на СВО.

Российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский воздушный аппарат, а его применение вместе с планирующими бомбами продемонстрировало высокую эффективность на поле боевых действий. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал корреспондент Гуидо Шмидтке. Иностранный специалист пояснил зрителям, что в последние месяцы Вооруженные силы России стали активнее применять собственную авиацию. Такое решение "загоняет в угол" противника в регионе конфликта.

Этот истребитель во всех планах лучше любого украинского самолета. Он дает русским преимущество в воздухе. <…> Данный истребитель приносит русским большой успех. Гуидо Шмидтке, ведущий канала

Ранее первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия-24" заявлял о том, что отечественные оборонные предприятия в два раза нарастили выпуск истребителей Су-30, Су-34, Су-35 для нужд специальной военной операции.

Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику.

Фото и видео: YouTube / WELT