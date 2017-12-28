"Бог есть": Под Липецком водитель чудом избежал лобового ДТП

В сети появилось видео с видеорегистратора попавшего в ДТП автомобиля.

В сети опубликовали видео под заголовком "Бог есть", на котором автомобиль занесло на дороге и вынесло на встречку.

Это дорожное происшествие произошло 24 декабря днем на трассе Липецк - Елец. Автомобиль с видеорегистратором ехал по трассе и в какой-то момент его начала таскать по дороге. Машину вынесло на встречку, где плотным потоком двигались встречные автомобили. Но водителю каким-то чудом удалось вырулить на свою полосу, избежав лобового столкновения. Правда, машина угодила в кювет, откуда его быстро вытащили на тросе другие автомобилисты.

Накануне Piter.TV сообщал о жуткой смертельной аварии во Владимирской области. Рядом с Юрьев-Польским иномарку занесло и вынесло на встречку, где ехала "девятка". Водитель отечественного авто скончался на месте. 5 человек, в том числе трое детей, с травмами госпитализированы в больницу.

Видео: YouTube/Инна Душина