На Заводском проспекте иномарка влетела в автобус

Переднюю часть легковушки разнесло на куски.

На Заводском проспекте у дома №36 легковушку занесло в автобус. Фотографии ДТП появились в соцсетях. Предположительно, водитель не справился с управлением, когда выезжал с парковки. От столкновения иномарку развернуло.

Передняя часть машины значительно покорежена, автобус отделался "раной" у левой фары. О пострадавших информации пока не поступало. По словам очевидцев, водитель иномарки был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На данный момент ведется проверка по факту ДТП. Причины аварии будут установлены позже.

Ранее Skoda разобрала на куски светофор на Полюстровском проспекте.

Фото: Егор Гопанчук, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте