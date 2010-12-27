Skoda разобрала на куски светофор на Полюстровском проспекте

Также на земле оказался знак пешеходного перехода.

Утром 1 ноября в Калининском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, возле дома №61 на Полюстровском проспекте автомобиль марки Skoda вылетел на обочину, врезался в светофор и повалил его на землю. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что от удара светофор оказался буквально разложен на кусочки. При этом его сигнальные цвета все равно продолжают гореть. Сама иномарка пострадала незначительно: машина лишилась одной фары и помяла двери. О состоянии водителя сведений нет. На земле также оказался знак пешеходного перехода.

Ранее мы писали, что авария стала причиной пробки на Кубинской улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Иванова