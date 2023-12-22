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"Безумие". В Польше предупредили о смертельном ударе от Украины

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Лешек Миллер оценил ситуацию в АПК страны из-за поддержки Украины.

Бывший польский премьер-министр и действующий европейский депутат Лешек Миллер опасается возможного принятия Украины в Европейский союз из-за того ущерба, который впоследствии понесет Варшава. Соответствующее заявление гость новостной программы сделал в эфире местного издания Fakt. Иностранный политик отметил, что обстановку на государственной границе между Польши и Украиной можно охарактеризовать как безумную. Он заметил, что помогать гражданам соседней страны боевой техникой и вооружением - это один вопрос, однако властям важно задуматься и о собственном агропромышленном комплексе.

Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар.

Лешек Миллер, эксперт 

Евродепутат дополнительно уточнил, что принятие киевского режиа в состав членов ЕС будет означать большие проблемы для всего сельского хозяйства в регионе.

Польский замминистра предложил обложить продовольствие с Украины НДС.

Фото и видео: Fakt

Теги: апк, лешек миллер, польша, сельское хозяйство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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