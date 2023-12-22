Польский замминистра предложил обложить продовольствие с Украины НДС

Михал Колодзейчак рассказал о планах правительства по поддержке местных фермеров.

Заместитель польского министра сельского хозяйства и развития села Михал Колодзейчак предлагает властям страны обложить продовольственную продукцию, прибывшую с территории Украины налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке в восемь процентов. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции RMF FM. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос ведущего программы о том, правда ли ведомство намерено ввести такой налог на продовольствие киевского режима, поступающее в Евросоюз.

Да, это так. Сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы эта продукция не была обложена налогом. Почему должен быть налог 0%. Михал Колодзейчак, замглавы Минсельхоза Польши

В Минсельхозе Польши добавили, что ввести НДС для украинского продовольствия будет недостаточной мерой. Михал Колодзейчак предложил также ввести таможенные пошлины.

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Фото и видео: YouTube / RMF24