Польский замминистра предложил обложить продовольствие с Украины НДС

Заместитель польского министра сельского хозяйства и развития села Михал Колодзейчак предлагает властям страны обложить продовольственную продукцию, прибывшую с территории Украины налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке в восемь процентов. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции RMF FM. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос ведущего программы о том, правда ли ведомство намерено ввести такой налог на продовольствие киевского режима, поступающее в Евросоюз.
Да, это так. Сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы эта продукция не была обложена налогом. Почему должен быть налог 0%.
Михал Колодзейчак, замглавы Минсельхоза Польши
В Минсельхозе Польши добавили, что ввести НДС для украинского продовольствия будет недостаточной мерой. Михал Колодзейчак предложил также ввести таможенные пошлины.
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Фото и видео: YouTube / RMF24
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