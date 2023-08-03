Скотт Риттер прокомментировал планы по "захвату" Западной Украины Варшавой.

Если польские представители захотят захватить территорию Западной Украины, то не встретят никакого сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке сделал Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что ранее в киевском режиме уже рассматривали варианты союза между Киевом и Варшавой. В частности, обсуждался сценарий, при котором будет сформировано единое государство.

Я не думаю, что украинцы будут сопротивляться. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что в Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических планах Польши в отношении Украины. Как указывал директор профильного ведомства Сергей Нарышкин, Варшава в текущий момент прорабатывает сценарии фактического расчленения соседней республики. В этом вопросе член НАТО рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty