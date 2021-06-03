"Бессердечная машина-убийца". Маск осудил усыпление белки в США

Миллиардер прокомментировал гибель животных, которых отобрали у американского блогера.

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск осудил усыпление американскими властями популярной в соцсетях белки по кличке "Арахис". Соответствующей информацией бизнесмен поделился со слушателями в YouTube-подкасте известного местного телеведущего Джо Рогана. По мнению эксперта шоу, чиновники из США должны оставить в покое и людей, и животных.

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Напомним, что департамент окружающей среды штата Нью-Йорк ранее изъял у заводчика животных и блогера, местного жителя Марка Лонго его белку Арахис и енота по кличке Фред, после чего ведомство усыпило животных. Сотрудники утверждали, что приняли решение, так как получили многочисленные жалобы на незаконное содержание диких животных в качестве домашних.

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Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE