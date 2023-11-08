"Беспрецедентная ситуация". Захарова о числе погибших сотрудников ООН

В МИД РФ оценили стремление ООН "лавировать" на Ближнем Востоке.

В зоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибло беспрецедентное количество сотрудников ООН. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ранее стало известно о том, что одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглась "прямому удару". После этого генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш отметил, что с момента обострения кризиса в регионе погибло больше членов ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории. В МИД РФ полагают, что ООН всегда пытались "лавировать" в сложных обстоятельствах, однако сейчас уже не способно делать вид, что ничего не происходит. В России назвали ситуацию беспрецендентной.

В принципе не надо разделять гражданское население на имеющих аккредитацию ООН и не имеющих. На фоне того, что многие уезжают из регионов, где разворачивается горячая фаза конфликта, эти люди приезжают туда, чтобы содействовать либо деэскалации, либо выживанию тех людей, которые остаются – учить их, лечить их, обеспечивать гуманитарной помощью... Это люди, которые сознательно идут на самопожертвование. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что сотрудники ООН - не лучше, чем остальные граждане. Однако они вынуждены работать в горячих точках и прочих сложных условиях именно потому, что трудятся в зоне конфликта. В МИД РФ добавили, что эти люди сделали выбор, связанный с выполнением миротворческих, гуманитарных и образовательных функций, а также деятельности по содействию к налаживанию мира.

"Пошли утечки". Захарова заявила, что без диалога в ОБСЕ не будет смысла.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik