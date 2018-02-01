Ежегодный праздник выпускников "Алые Паруса-2018" пройдёт в Петербурге 23 июня

Ежегодный традиционный праздник выпускников пройдет в 4ю субботу июня.

Ежегодный традиционный праздник выпускников "Алые Паруса" в этом году пройдет 23 июня, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Владимира Кириллова.

"Зарожденный полвека назад в нашем городе праздник "Алые паруса" сегодня является не просто знаковым событием для петербургских выпускников, но и настоящим туристическим брендом северной столицы, ежегодно привлекающим внимание многомиллионной аудитории зрителей. Этот праздник включен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению во многих странах Европы", - заявил Кириллов.

Можно отметить, что эта дата определена с учетом графика проведения матчей Чемпионата мира по футболу, ближайшие из которых пройдут на арене "Санкт-Петербург" 22 и 26 июня. "Важно отметить, что, как и в прошлом году нам необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы оба значимых события для города состоялись на самом высоком уровне», - обратился к членам Оргкомитета вице-губернатор.

Общее количество приглашенных гостей насчитывает порядка 80 тысяч человек.

На Дворцовую площадь, как и в прошлые годы, пускать будут только по пригласительным билетам. Отдельное внимание хотят уделить созданию комфортных условий для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Чиновникам дан срок в две недели для подготовки подробного проекта плана праздника.

Видео: YouTube / Александр Покрасс