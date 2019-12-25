"Академик Черский" начал укладку труб "Северного потока — 2" вблизи Дании. Об этом говорится в официальном сообщении компании-оператора Nord Stream 2 AG, которая входит в состав "Газпрома". Чиновники уточнили, что с начала февраля в территориальных водах страны уже работает судно-трубоукладчик "Фортуна".
После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку.
пресс-служба Nord Stream 2 AG
Укладка первой ветки "Северного потока-2" продолжится в конце марта.
Фото: m.123ru.net
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