Работами также занимается "Фортуна".

"Академик Черский" начал укладку труб "Северного потока — 2" вблизи Дании. Об этом говорится в официальном сообщении компании-оператора Nord Stream 2 AG, которая входит в состав "Газпрома". Чиновники уточнили, что с начала февраля в территориальных водах страны уже работает судно-трубоукладчик "Фортуна".

После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. пресс-служба Nord Stream 2 AG

Укладка первой ветки "Северного потока-2" продолжится в конце марта.

Фото: m.123ru.net