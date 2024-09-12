"Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА

Апты Алаудинов рассказал о ситуации в приграничном регионе.

Чеченский спецназ "Ахмат" за минувшие сутки продвинулся и закрепился на теткинском направлении в Курской области, а на суджанском - уничтожил крупный расчет "Бабы-Яги", находящийся на вооружении армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Уничтожено в общей сложности несколько единиц техники... артиллерийскую установку, ББМ, пикапы... Расчет "Бабы-Яги", я так понял, там находилась серьезная группа, его ребята разнесли в пух и прах... В теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там. Апты Алаудинов, эксперт

Эксперт выразил мнение о том, что официальное заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары для Вооруженных сил Украины западным оружием вглубь российской территории является формой ведения гибридной войны. Военнослужащий отметил, что ее целью является психологическое воздействие на жителей страны.

Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"