"Аэрофлот" обменяет билеты на Кипр или вернет деньги

В компании пойдут на встречу клиентам из-за жесткого карантина на Кипре.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введением локдауна на Кипре обменяет клиентам авиабилеты без доплаты или полностью вернет денежные средства пассажирам. Об этом заявили официальные представители оператора. Ситуация связана с тем, что власти островного государства с 26 апреля по 9 мая решили ввести жесткий локдаун. По стране закроются кафе и магазины, увеличивается действие комендантского часа.

Пассажирам предлагается: однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета, возврат без применения штрафных санкций. пресс-служба "Аэрофлота"

Напомним, что возвращение средств или замена билетов предлагается пассажирам, купивших билеты на период с 26 апреля по 16 мая 2021 года. Компания делает рейсы из Москвы до Ларнаки (Пафоса) и из Петербурга до Ларнаки. Все рейсы будут выполняться в прежнем объеме: по одному в день. Дочерняя компания "Россия" продолжит осуществлять три еженедельных рейса по маршруту Петербург - Ларнака.

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