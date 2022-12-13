В КПРФ рассказали о целях проведения международного антифашистского форума.

Украинский президент Владимир Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках американской администрации. Соответствующее заявление на международном антифашистском митинге сделал председатель российской коммунистической партии в Минске. Политик заметил, что в настоящее время киевский режим принимает участие в реализации гитлеровского плана "Барбаросса". Депутат Государственной Думы объяснил, что Украина попала под влияние местных неонацистов, которые бросили страну на заклание.

Зеленский из клоуна превратился в кровавую, жуткую игрушку, которая в руках американцев выполняет самые злобные программы. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Политик выразил уверенность в том, что Россия сможет избавить мир от зла фашизма. Он напомнил коллегам, что на протяжении многих десятилетия коллективный Запад ведет противостояние против русского мира, но ни разу не выигрывал сражения.

Зюганов предложил Мишустину вместе поработать над "пятой колонной".

Фото и видео: YouTube / Красная Линия