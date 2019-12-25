Верблюд Кеша – кинозвезда, он снимался в фильме "Тобол".

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что петербургские зоозащитники хотят спасти верблюда из Тюмени. Об этом сообщили в центре "Велес".

Как оказалось, вчера завершился сбор средств на выкуп верблюда Кеши из Тюмени. Многие годы местные жители беспокоились о здоровье животного. Верблюд жил в обитом железом сарае, который стоял посреди многоэтажек. При этом Кеша большую часть находился на улице, владелец приковал его железной цепью к бараку.

Отметим, что верблюд Кеша – кинозвезда, он снимался в фильме "Тобол". Петербургский центр "Велес" организовал сбор денег и намерен выкупить его. По словам экспертов, верблюд сможет прожить в хорошем содержании еще 35 лет.

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Фото: vk.com/spasaem_vsem_mirom