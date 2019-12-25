"Добродомик" доставит продукты пожилым людям на время пандемии

Благотворительное кафе предлагает помочь нуждающимся пожилым людям.

На официальной странице "Добродомика" в соцсетях появилось предложение помочь нуждающимся пожилым людям, пока идет пандемия вируса и карантин.

Так, группа будет публиковать адреса, любой желающий может откликнуться и передать набор еды из гречки, риса, макарон, хлеба, подсолнечного масла, огурцов, банки горошка, курицы, тушки и печенья. Деньги, потраченные на закупку такого набора, "Добродомик" вернет.

"Фото (передачи набора – ред.) желательно – пожилые люди не против, так как делать наше доброе дело в тишине нереально. Но в дальнейшем нужно будет передать товарный чек", – указно в сообщении.

Также любой желающий может просто перевести сумму на указанные реквизиты проекта: деньги пойдут на закупку продуктов.

Ранее мы писали, что соцсеть "ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу.

Фото: pixabay