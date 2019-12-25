"Добродомик" доставит продукты пожилым людям на время пандемии

На официальной странице "Добродомика" в соцсетях появилось предложение помочь нуждающимся пожилым людям, пока идет пандемия вируса и карантин.
Так, группа будет публиковать адреса, любой желающий может откликнуться и передать набор еды из гречки, риса, макарон, хлеба, подсолнечного масла, огурцов, банки горошка, курицы, тушки и печенья. Деньги, потраченные на закупку такого набора, "Добродомик" вернет.
"Фото (передачи набора – ред.) желательно – пожилые люди не против, так как делать наше доброе дело в тишине нереально. Но в дальнейшем нужно будет передать товарный чек", – указно в сообщении.
Также любой желающий может просто перевести сумму на указанные реквизиты проекта: деньги пойдут на закупку продуктов.
Ранее мы писали, что соцсеть "ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу.
Фото: pixabay
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