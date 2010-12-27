Мертвые не умирают. Чем интересен необязательный "Zомбилэнд: Контрольный выстрел"

Сиквел, которого мы ждали 10 лет. Стоило ли это того?

За прошедшие годы многое изменилось: режиссер Рубен Фляйшер снял зрительски успешного "Венома", Эмма Стоун получила "Оскар" в ритмах джаза, а Вуди Харрельсон заметно постарел. Авторы проекта пытались повторить успех первой киноленты, но забыли, что те шутки, которые "заходили" в 2009-м, не всегда хорошо смотрятся в 2019-м.

События киноленты разворачиваются спустя какое-то время после оригинала, четверо героев наконец-то находят себе убежище в Белом дома. Привет, полит-подтекст! В новом пристанище они живут обычной жизнью: отмечают Рождество, чинят машины и готовят завтраки. Вичита (Эмма Стоун) и Литл-Рок (Эбигейл Бреслин) решают покинуть Таллахасси (Вуди Харрельсон) и Коламбуса (Джесси Айзенберг). Самой юной участнице группы не терпится наконец-то скинуть подростковую шкуру и окунуться во взрослый мир. По пути беглянкам попадается отъявленный хиппи, который и увлекает за собой Литл-Рок. Весь фильм главные герои будут искать юную леди, дабы убедиться в том, что её не съели зомби. Стоит отметить, что прогресс в плане роли в "Zомбилэнде" коснулся только мертвецов, которые стали проворнее, умнее и интереснее. Для главных же героев сценаристы сделали исключение: зрителя встретят все те же персонажи, что и 10 лет назад.

Ничего нового фильму не дает забавный персонаж Мэдисон (Зои Дойч). Актриса блестяще отыгрывает блондинку-дурочку, которая выжила благодаря тому, что спряталась в холодильнике. Казалось бы, вот она неплохая сюжетная линия, но Фляйшер не дает развития персонажу. Даже Индиану Джонса не вспомнили!

Конечно, в киноленте есть и положительные моменты. Например, актерский состав и некоторые шутки, которые действительно вызывают улыбку. Кроме того, зрителям стоит задержаться на сцену после титров. Она действительно является "вишенкой на торте". Здесь картина передает привет недавней работе Джима Джармуша про зомби, которые не умирают, а остаются в наших сердцах надолго. Фанатам жанра понравится, но не более.

Фото: Кадры из фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" / WDSSPR