Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 18:59
0
TretyakovaS
144
Код вставки плеера

Жуткое видео: под Заинском два грузовика врезались в легковушку

0
 
 

В сети появилось видео смертельного ДТП на въезде в Заинск с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.

В сеть проникли кадры жуткого столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками под Заинском.

Авария произошла на 43-м километре трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Столкнулись два грузовика с одного из которых слетели на легковой автомобиль огромные металлические трубы.

Сообщается, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля "Лада", водители грузовиков пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Видео: YouTube/Татар-информ Фото

 

Теги: в сети появилось видео , жуткое видео , новости россии , появилось видео , смертельное дтп
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5