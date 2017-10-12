Жуткое видео: под Заинском два грузовика врезались в легковушку

В сети появилось видео смертельного ДТП на въезде в Заинск с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.

В сеть проникли кадры жуткого столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками под Заинском.



Авария произошла на 43-м километре трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Столкнулись два грузовика с одного из которых слетели на легковой автомобиль огромные металлические трубы.



Сообщается, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля "Лада", водители грузовиков пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии.



Видео: YouTube/Татар-информ Фото



