В сеть проникли кадры жуткого столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками под Заинском.
Авария произошла на 43-м километре трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Столкнулись два грузовика с одного из которых слетели на легковой автомобиль огромные металлические трубы.
Сообщается, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля "Лада", водители грузовиков пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Видео: YouTube/Татар-информ Фото
Сегодня, 18:59
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Жуткое видео: под Заинском два грузовика врезались в легковушку
В сети появилось видео смертельного ДТП на въезде в Заинск с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.
В сеть проникли кадры жуткого столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками под Заинском.