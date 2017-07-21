Жуткие кадры из Дагестана: Очевидец снял полчища саранчи

Дагестан атаковала саранча

Нынешнее лето не перестает удивлять своими катаклизмами. В некоторых районах стоит небывалая жара, центральную часть России одолевают ураганы, проливные дожди и холода. А в Дагестане нашествие саранчи.

На республику напала азиатская саранча. Одному водителю удалось снять на видео, как полчища саранчи передвигалось через дорогу. На опубликованных кадрах впереди машины возникла серая непроглядная туча. Очевидцы, которые пережили такое в жизни, рассказывают, что от туч этих насекомых становится темно как ночью, света не видно.

Азиатская саранча на своем пути пожирает практически всю растительность. Уничтожены сотни гектаров посевов. Из-за насекомых готовятся ввести режим ЧС в регионе.

Угрожающая обстановка и ряде районов Калмыкии, Бурятии.

Видео: YouTube/ROLEX TV