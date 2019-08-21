Жизнь мажоров: Netflix показали трейлер второго сезона сериала "Элита"

Премьера новых эпизодов запланирована на 6 сентября.

В сети появился трейлер второго сезона сериала от Netflix под названием "Элита". Премьера ролика состоялась на официальном You-Tube канале компании.

Сюжет проекта разворачивается вокруг подростков, попавших в одну из самых престижных испанских школ. "Золотая молодежь" не теряет время зря и проводит свободные часы за бесконечными тусовками, распитием алкоголя и порочными связями. Обеспеченным деткам не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. В ход идут любые средства и методы, даже убийство.

Сценарий "Элиты" написал Рамон Саласар, ответственный за диалогию "Три метра на уровнем неба", а также Дани де ла Орден. Главные роли в сериале исполнили Мария Педраса, Данна Паола, Хайме Лорэнте, Мигель Эрран и Пако Бласкес.

Премьера 2 сезона "Элиты" запланирована на 6 сентября.

Видео: YouTube/Netflix