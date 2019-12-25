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Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за коронавируса
Сегодня, 19:45
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smirenny

Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за коронавируса

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Житель Иматры пошел к президенту.

Гражданин Финляндии решил обратиться к президенту с просьбой решить его проблему: возлюбленная мужчины застряла в Петербурге. 

Свадьбу пришлось отменить, ведь в последний раз пара виделась в марте и дальнейшее общение вынуждено проходило через соцсети. Бракосочетание Марко Корпикоски должно было состояться 17 июля, но невеста живет в Северной столице и выбраться из города пока не может: пересечь границу можно только "по необходимым личным обстоятельствам", в перечень которых свадьба не входит.

Мужчина обращался в Канцелярию президента, но ответа не дождался. 

Ранее мы писали, что прокуратура освободила петербурженку от фиктивного брака с иностранцем.

Фото: pixabay

Теги: женитьба, коронавирус, финляндия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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