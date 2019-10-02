Житель Подмосковья признан виновным за убийство водителя скорой

В СК РФ раскрыли подробности преступления в Домодедово.

В Домодедово местный житель признан виновным в убийстве водителя скорой помощи, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службой Следственного комитета по Московской области в социальных сетях. Приговор вынесен в отношении 56-летнего местного жителя по части 1 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК РФ.

В надзорном ведомстве уточнили, что в ночь на 2 февраля на территории микрорайона Востряково между осужденным, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт из-за личной неприязни. Во время ссоры злоумышленник выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего. Жертва скончалась. Также известно о том, что в 2017 году осужденный незаконно приобрел ручную осколочную гранату Ф-1 на интернет-аукционе "Мешок". Этот боевой припас мужчина хранил у себя дома до момента ее обнаружения оперативниками во время обыска.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области