Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ на территории Республики Адыгеи

Отмечается, что в период оккупации мирное население Адыгеи подвергалось истязаниям и пыткам.

Верховный суд Адыгеи признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Установлено, что оккупация нефтедобывающих районов, в том числе Адыгеи, была обусловлена потребностями вермахта и его союзников в горюче-смазочных материалах. В директивах фашистов отмечалось, что этот регион превращался в аграрно-сырьевой придаток Германии. Кроме того, в период оккупации мирное население Адыгеи подвергалось истязаниям и пыткам, а подозреваемых в связи с партизанами расстреливали.

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Видео: Следственный комитет РФ