Жителя Петербурга поймали в Ленобласти с партией гашиша

Во Всеволожском районе полицейские задержали жителя Петербурга, у которого нашли гашиш. Злоумышленника поймали в 50 метрах от Дороги на Медное Озеро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел 30 апреля в 16:00. У него изъяли почти 120 граммов запрещенного вещества. На 35-летнего безработного мужчину завели уголовное дело.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге полиция закрыла сеть ночных баров, наживавшихся на обмане очень пьяных посетителей.
Фото: Piter.tv
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