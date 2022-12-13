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Жителя Петербурга поймали в Ленобласти с партией гашиша
Сегодня, 10:35
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Жителя Петербурга поймали в Ленобласти с партией гашиша

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У него изъяли почти 120 граммов запрещенного вещества.

Во Всеволожском районе полицейские задержали жителя Петербурга, у которого нашли гашиш. Злоумышленника поймали в  50 метрах от Дороги на Медное Озеро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.   

Инцидент произошел 30 апреля в 16:00. У него изъяли почти 120 граммов запрещенного вещества. На 35-летнего безработного мужчину завели уголовное дело.

 Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полиция закрыла сеть ночных баров, наживавшихся на обмане очень пьяных посетителей.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, задержание, медное озеро, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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