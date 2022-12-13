Жителя Петербурга арестовали за нацистские жесты в День Победы

Злоумышленника задержали 9 Мая около памятника "Танк-Победитель".

Петербуржца арестовали за нацистские лозунги и жесты в День Победы. Об этом сообщили Объединенной пресс-службе судов города.

Злоумышленника задержали 9 Мая. Около памятника "Танк-Победитель" на проспекте Стачек провокатор выкрикивал нацистское приветствие и приветствовал Гитлера.

На мужчину завели уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды. Злоумышленник признал вину. Он рассказал полицейским, что был пьян. Горожанин заявил, что имеет проблемы с алкоголем.

Суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Напомним, что в Нарве толпа людей накинулась на молодого человека, который развернул украинский флаг в сторону Ивангорода 9 Мая.

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Фото: Piter.tv