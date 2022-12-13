В Нарве толпа людей накинулась на молодого человека, который развернул украинский флаг в сторону Ивангорода 9 Мая

На одного из участников потасовки завели уголовное дело.

Накануне, 9 мая, в Ивангороде прошел праздничный концерт "Берега Победы" в честь Дня Победы. Даже в Нарве были слышны известные фронтовые песни. За выступлением артистов наблюдали с другой стороны реки жители Эстонии. Один из них вышел на набережную с флагом Украины. Об этом сообщили в Postimmes.

Провокатор развернул флаг в сторону Ивангорода. Через пару минут к нему подбежала толпа людей. Мужчину толкнули с бортика на лестницу. Кроме того, один из жителей накричал на него. Добавим, что у горожанина вырвали из рук украинский флаг.

На место случившегося приехали полицейские. Они задержали напавшего на провокатора мужчину. Он сопротивлялся и кричал, что у молодого человека была при себе запрещенная символика. Эстонские полицейские завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Королева неизвестный облил красной краской флаг России.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области