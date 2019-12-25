Жителя Новосибирской области обвинили в развращении школьницы из Ленобласти

Мужчина вел с девочкой фривольную переписку "ВКонтакте".

В среду, 26 августа, в городе Черепаново Новосибирской области задержали мужчину, которого подозревают в развращении 13-летней школьницы через соцсети. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мать девочки обратилась в полицию еще 17 февраля. Жительница поселка Мельниково Приозерского района Ленобласти рассказала, что неизвестный под псевдонимом "Вова Назаров" вел фривольную переписку с ее несовершеннолетней дочерью "ВКонтакте". Развратные действия в отношении ребенка продолжались в период с 6 по 13 февраля текущего года.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Совратителем оказался 23-летний молодой человек. Он уже признался в содеянном. В четверг, 27 августа, его этапируют в Петербург.

Ранее мы писали, что в Ленобласти неизвестный принудил 10-летнюю девочку отправить ему интимные фото.

Фото: Piter.TV