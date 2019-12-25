Жителя Норильска задержали за публичное оправдание терроризма

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Жителя города Норильска задержали за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили региональные представители ФСБ. По информации от силовой структуры, на севере Красноярского края проживал сторонник ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Мужчина якобы попал под влияние боевиков, приверженных идеологии радикального ислама.

Житель Норильска разместил в социальной сети "ВКонтакте" в свободном доступе материалы, содержащие публичные оправдания и одобрение террористической деятельности. пресс-служба ФСБ РФ

В настоящее время подозреваемый задержан. Во время обысков оперативники нашли у подозреваемого экстремистскую литературу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

В Приамурье задержали строителя газоперерабатывающего завода за пропаганду терроризма.

Фото: Piter.tv