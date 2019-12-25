Жителя Красного Села задержали после пьяного нападения на девушку в маршрутке

Он уже ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В Красном Селе задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии несколько раз ударил пассажирку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Около полудня 25 апреля в маршрутке произошел конфликт между мужчиной и 21-летней девушкой. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил по голове девушку, а после скрылся с места происшествия.

У потерпевшей диагностировали ушибы. Полицейские в Красном Селе по подозрению в данном преступлении задержали 46-летнего местного жителя. Он ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv