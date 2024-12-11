Жителя Алтая осудили на пять лет колонии за передачу сведений Украине

Россиянин признался в том, что не поддерживает СВО.

Житель Алтайского края получил наказание в виде пяти лет лишения свободы за передачу информации о военных объектах, расположенных в российском регионе, украинским кураторам. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы УФСБ РФ. Силовики установили, что мужчина 1983 года рождения выступает против проведения специальной военной операции. Россиянин при помощи интернет-мессенджера установил контакт с представителем иностранной организации, чтобы помочь киевскому режиму на возмездной основе проводить деятельность, нацеленную против сохранения безопасности нашей страны. Он собирал и затем отправлял данные, касающиеся военных объектов, но также и сведения об их контрольно-пропускном режиме и охране.

Решением суда преступник приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. пресс-служба УФСБ РФ по Алтайскому краю

О своей работе с иностранными кураторами фигурант расследования кому-либо не сообщал. Там образом злоумышленник действовал в тайне, соблюдая необходимые меры конспирации. В отношении него ведется уголовное дело по статье 275.1 УК РФ.

В ДНР задержали шпиона украинской разведки.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю