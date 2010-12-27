В борьбе за ценный приз приняли участие 326 человек. Победитель был определен методом случайного автоматизированного отбора.

Жительница Всеволожского района записала ребенка в первый класс и выиграла велосипед.

Подведены итоги регионального конкурса "Закажи услугу – получи велосипед", который проходил с 24 июня по 31 августа. В конкурсе принимали участие жители Ленинградской области, главное условие – воспользоваться электронными сервисами сайта gu.lenobl.ru и рассказать об этом в соцсетях, а также быть зарегистрированным в Единой система идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В борьбе за ценный приз приняли участие 326 человек. Победитель был определен методом случайного автоматизированного отбора. Победителем стала жительница города Кудрово Всеволожского района Нина Черепанова. Сертификат на 35 тысяч рублей для покупки велосипеда ей вручила председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова.

С помощью регионального портала госуслуг Нина направила заявление на запись ребенка в первый класс. Победительница планирует использовать свой приз для велопрогулок всей семьей.

Источник: пресс-служба ЛО