Жительница Сергиева Посада рассказала об исчезновении отца при взрыве

Известно, что Владимир Куланов работал кладовщиком в литейном отделе. В поисках информации о его местонахождении принимают участие многие жители города.

После взрыва на пиротехническом складе у оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пропавшими без вести числятся 9 человек. В том числе, до сих пор не удалось найти кладовщика Владимира Куланова. По словам дочери мужчины, во время происшествия он возвращался из цеха. Об этом родственница пропавшего рассказала телеканалу "360".

Известно, что Владимир Куланов работал кладовщиком в литейном отделе. В поисках информации о его местонахождении принимают участие многие жители города.

Шёл из цеха на склад. Женщину, которая с ним шла, нашли, его нет. Поэтому мы ждём. Пока никаких данных у нас нет. собеседница телеканала "360"

Добавим, что после произошедшего администрация Сергиево-Посадского городского округа запустила горячую линию и открыла оперштаб по работе с населением. Всего от взрыва повреждены 111 зданий, пострадали более 70-ти человек, 1 из которых умер в больнице. СК возбудил уголовное дело, задержан технический директор компании "Пиро-Росс".

Ранее мы сообщили о том, что в Сергиевом Посаде планируют круглосуточно вести поисковые работы на месте взрыва.

Фото: Дмитрий Белицкий