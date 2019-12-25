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Жительница Ленобласти пожаловалась на трупный запах из квартиры соседа
Сегодня, 9:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Ленобласти пожаловалась на трупный запах из квартиры соседа

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Мужчину в последний раз видели 4-5 дней назад, он проживал один.

Полиция Ленобласти установила личность мужчины, труп которого нашли в квартире города Шлиссельбурга в Кировском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Информация о трупе поступила еще 5 июля. Тогда к стражам порядка обратилась соседка умершего и пожаловалась на резкий трупный запах, доносящийся из его квартиры. Женщина рассказала, что в последний раз видела мужчину 4-5 дней назад, он проживал один.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Накануне стало известно, что умершим оказался 71-летний уроженец Ленинграда, проживающий в Шлиссельбурге. Мужчину опознал его сын.

Ранее мы писали, что в Ленобласти во время сна скончался месячный ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: труп, шлиссельбург
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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