Каждый день жители вынуждены стоять в пробке.

Жители микрорайона Уткина Заводь возмущены ямами на дорогах и тротуарах. Путь горожан на работу и в школу проходит по Русановской улице, которая нуждается в ремонте. Водители вынуждены тормозить и объезжать ямы, чтобы не повредить автомобиль. По словам жителей, здесь каждый день можно попасть в пробку. По утрам здесь формируется не только пробка из машин, но и из людей, желающих пройти по мосту.

Утром, мы идем в 8 часов, здесь практически не пройти. Хорошо, что водители останавливаются, пропускают нас. Но дорога желает лучшего, конечно. С улицы Русановской выезда утром практически нет никакого, это очень трудно. Дочь едет на работу, ей нужно 15-20 минут, чтобы выехать отсюда Нина Федорова, жительница микрорайона Уткина Заводь

На мосту через реку Утку проложен узкий тротуар, по которому сложно пройти одному человеку с коляской. Если кто-то идет навстречу молодой маме, ему приходится выходить на проезжую часть, чтобы пропустить. При этом рядом с мостом нет пешеходного перехода, хотя неподалеку находится школа и детский сад.

Новые дома по Русановской улице начали строить еще в 2013 году. Как отмечают жители, с тех пор дороги не были отремонтированы. Первые дома были построены застройщиком ЛенспецСМУ в составе жилого комплекса "Ласточкино гнездо".

Фото и видео: Piter.tv